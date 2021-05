ATP Lione, il tabellone di Lorenzo Musetti. Rivincita con Auger-Aliassime, poi sulla strada c’è Goffin (Di domenica 16 maggio 2021) Lorenzo Musetti, nelle scorse ore, è stato protagonista di una storia a suo modo strana. Non era originariamente iscritto all’ATP di Lione, o meglio: nell’entry list c’era, ma come alternate. Contro il canadese Felix Auger-Aliassime doveva giocare l’altro Lorenzo, Sonego. Il toscano, invece, aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni. Nelle scorse ore, però, è arrivato il forfait del torinese (per ovvie ragioni, dopo la semifinale a Roma), e quindi Musetti si è inserito là dov’era stato sorteggiato il suo omonimo. Con Auger-Aliassime, per il giocatore di Carrara, c’è un precedente anche piuttosto doloroso, quello del secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Per un set e mezzo Musetti aveva dominato il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021), nelle scorse ore, è stato protagonista di una storia a suo modo strana. Non era originariamente iscritto all’ATP di, o meglio: nell’entry list c’era, ma come alternate. Contro il canadese Felixdoveva giocare l’altro, Sonego. Il toscano, invece, aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni. Nelle scorse ore, però, è arrivato il forfait del torinese (per ovvie ragioni, dopo la semifinale a Roma), e quindisi è inserito là dov’era stato sorteggiato il suo omonimo. Con, per il giocatore di Carrara, c’è un precedente anche piuttosto doloroso, quello del secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Per un set e mezzoaveva dominato il ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Atp Lione - Sarà subito Sinner vs Karatsev al primo turno, male anche Musetti - OA_Sport : ATP Lione 2021: Lorenzo Musetti, entrato in tabellone per il forfait di Sonego, ritrova Auger-Aliassime - TennisWorldit : Atp Lione - Sarà subito Sinner vs Karatsev al primo turno, male anche Musetti - OA_Sport : ATP Lione 2021: il tabellone di Jannik Sinner, che fa il suo esordio con Aslan Karatsev - nicoo1402 : @GeorgeSpalluto Lione Karatsev al 1T (e nel quarto di Thiem), Roma e Madrid Nadal al 2T e 3T, Montecarlo Djoko al 2… -