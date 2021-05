Amministrative, Torino: Appendino, 'Tentazione c'è stata ma non mi ricandido' (Di domenica 16 maggio 2021) "La Tentazione c'è stata. Ma non cambio idea. Non mi ricandido. Nei giorni scorsi mi sono confrontata proprio su questo tema anche con Luigi Di Maio". Cosi' la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 maggio 2021) "Lac'è. Ma non cambio idea. Non mi. Nei giorni scorsi mi sono confrontata proprio su questo tema anche con Luigi Di Maio". Cosi' la sindaca di, Chiara, in ...

