Treccani aggiornerà i sinonimi per la parola “donna | via le espressioni offensive

L'Istituto Enciclopedia Treccani, da quasi 100 anni punto di riferimento per l'uso della lingua italiana, ha scelto di aggiornare alcuni esempi citati all'interno del Dizionario dei sinonimi e Contrari nelle spiegazioni dell'espressione "donna perduta", tra i rimandi della più ampia voce "donna". Nel lemma redatto nel 2003, disponibile sulla versione online dell'Enciclopedia, l'espressione "donna perduta" è accompagnata dalla descrizione "donna che esercita la prostituzione o che è giudicata simile alle prostitute, anche come epiteto ingiurioso". E poi con una serie di aggettivi frutto di espressioni, specificate di volta in volta come volgari, regionali, spregiative, gergali, eufemistiche. Ora questa voce verrà rivista, a quanto si apprende, depurandola da alcune ...

