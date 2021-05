Terremoto in Umbria, due scosse in pochi minuti di magnitudo 4 e 3.1 avvertite a Gubbio e Perugia (Di sabato 15 maggio 2021) Un Terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto questa mattina a Gubbio, in Umbria, alle ore 9.56. Un’altra scossa pochi minuti dopo di magnitudo 3.1 è invece stata avvertita dalla popolazione anche a Perugia. Al momento non sono arrivate ai vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Sono in corso ulteriori verifiche. Nelle ultime ore ci sono state altre scosse nella stessa zona, in particolare venerdì 14 marzo verso le 22, quando è stato rilevato un sisma di magnitudo 2.8. May 15, 2021 May 15, 2021 Leggi anche: Terremoto nel mar Adriatico, due scosse da 5.6 e 4.1 a nord del Gargano. avvertite in Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Basilicata e ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Undi4.0 è avvenuto questa mattina a, in, alle ore 9.56. Un’altra scossadopo di3.1 è invece stata avvertita dalla popolazione anche a. Al momento non sono arrivate ai vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Sono in corso ulteriori verifiche. Nelle ultime ore ci sono state altrenella stessa zona, in particolare venerdì 14 marzo verso le 22, quando è stato rilevato un sisma di2.8. May 15, 2021 May 15, 2021 Leggi anche:nel mar Adriatico, dueda 5.6 e 4.1 a nord del Gargano.in Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Basilicata e ...

