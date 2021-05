Solopaca | Forgione | “Un danno alla cittadinanza | sarò nuovamente candidato”

Leggi su anteprima24

"Sono amareggiato non sul piano personale, ma dal punto di vista amministrativo. C'erano da portare a compimento ancora tante cose, difficile che il commissario prefettizio saprà dare la spinta giusta per completare tanti discorsi aperti". E' la reazione di Pompilio, appena sfiduciato da sette consiglieri comunali diche lo hanno in pratica sollevato dcarica di primo cittadino. "Chi ha fatto tutto ciò dovrà dare conto ai propri concittadini – ha proseguito– una presa di posizione che va a discapito di tutta la collettività. Non è un fulmine a ciel sereno, già da tempo si parlava di gruppi e gruppetti, io potevo contare su una maggioranza che non mi dava alcun pensiero". Un percorso che si interrompe ma che potrebbe presto riprendere. "In queste ore – ...