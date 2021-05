Protocollo ‘wedding’, De Luca firma l’ordinanza: “Pronti per la programmazione delle attività” (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’ordinanza n.18 (in allegato), che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie. “Abbiamo deciso – ha dichiarato il presidente De Luca – di anticipare il più possibile la definizione dei protocolli di sicurezza che consentono, in attesa della data definitiva del via alla ripartenza delle attività prevista entro questo mese di maggio, di approntare tutte le misure necessarie condivise con le categorie interessate. Ciò consentirà di essere Pronti alla fine di maggio per poter programmare la ripresa delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente Vincenzo Dehato oggin.18 (in allegato), che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresadel wedding ecerimonie. “Abbiamo deciso – ha dichiarato il presidente De– di anticipare il più possibile la definizione dei protocolli di sicurezza che consentono, in attesa della data definitiva del via alla ripartenzaprevista entro questo mese di maggio, di approntare tutte le misure necessarie condivise con le categorie interessate. Ciò consentirà di esserealla fine di maggio per poter programmare la ripresa...

