Moto3 GP Francia: Fernandez fa sue le FP3 su pista bagnata (Di sabato 15 maggio 2021) Tempi alti hanno caratterizzato il terzo turno di prove libere, sul circuito di Le Mans, che è andato in scena con temperature basse e un asfalto bagnato a fare da protagonista. Il rookie del team di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) Tempi alti hanno caratterizzato il terzo turno di prove libere, sul circuito di Le Mans, che è andato in scena con temperature basse e un asfalto bagnato a fare da protagonista. Il rookie del team di ...

Advertising

dinoadduci : Moto3, terze libere bagnate: pista lenta e tante cadute. Fernandez in testa - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: Rodrigo svetta nella combinata Fernandez al comando nella FP3. Alle 12.35 la Q1 -… - Gazzetta_it : Le mans Moto3, terze libere bagnate: pista lenta e tante cadute. Fernandez in testa #GPFrancia - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: pista bagnata a Le Mans. Gabriel Rodrigo guida la combinata - #Moto3 #Francia… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la FP3 da Le Mans - #Moto3 #Francia #DIRETTA: #bandiera -