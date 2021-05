LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Strabiliante Chiara Pellacani: è d’argento dai 3 metri! Larsen-Gugiu sesti dai 10m (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.13: Sembrava fuori dai giochi dopo il terzo tuffo Chiara Pellacani, bravissima a riprendersi con gli ultimi due Tuffi. Peccato che non possa partecipare ai Giochi di Tokyo 19.12: Si tratta della sesta medaglia europea in sei specialità diverse dei Tuffi. Grandissima campionessa Chiara Pellacani 19.11. La tedesca Punzel vince l’oro con un ultimo tuffo da 67.50, totale di 330.85 ma l’Italia festeggia l’ARGENTOOOOOOOOOOOO DI Chiara Pellacani!!! 19.09: E’ argento per Pellacani, 69.70, è dietro Gullstrand con un tuffo dal coefficiente altissimo: 319.60. Ora Punzel 19.08: Ottimo tuffo della svizzera Heimberg che piazza un ultimo punteggio da 67.50, totale di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13: Sembrava fuori dai giochi dopo il terzo tuffo, bravissima a riprendersi con gli ultimi due. Peccato che non possa partecipare ai Giochi di Tokyo 19.12: Si tratta della sesta medaglia europea in sei specialità diverse dei. Grandissima campionessa19.11. La tedesca Punzel vince l’oro con un ultimo tuffo da 67.50, totale di 330.85 ma l’Italia festeggia l’ARGENTOOOOOOOOOOOO DI!!! 19.09: E’ argento per, 69.70, è dietro Gullstrand con un tuffo dal coefficiente altissimo: 319.60. Ora Punzel 19.08: Ottimo tuffo della svizzera Heimberg che piazza un ultimo punteggio da 67.50, totale di ...

