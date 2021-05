Giulia Stabile ha vinto Amici 20 (Di domenica 16 maggio 2021) Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la prima ballerina a conquistare il gradino più alto del podio (a 20 anni distanza dalla medaglia d’argento vinta da Anbeta nel 2002). L’anno in cui Anbeta è entrata ad Amici (e si è classificata seconda) è nata Giulia riusciremo quest’anno ad avere la prima ballerina donna sul gradino più alto del podio? #Amici20 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2021 Al secondo posto si è classificato il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, davanti a tutti gli altri finalisti: Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo. Giulia Stabile, chi è la vincitrice di Amici 20 Nata a Roma, Giulia vive nella capitale con la mamma che è spagnola e il papà. Ha ... Leggi su biccy (Di domenica 16 maggio 2021)è la vincitrice della ventesima edizione didi Maria De Filippi, la prima ballerina a conquistare il gradino più alto del podio (a 20 anni distanza dalla medaglia d’argento vinta da Anbeta nel 2002). L’anno in cui Anbeta è entrata ad(e si è classificata seconda) è natariusciremo quest’anno ad avere la prima ballerina donna sul gradino più alto del podio? #20 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2021 Al secondo posto si è classificato il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, davanti a tutti gli altri finalisti: Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo., chi è la vincitrice di20 Nata a Roma,vive nella capitale con la mamma che è spagnola e il papà. Ha ...

