Francesca Fioretti ricorda Davide Astori a Verissimo | il dolore e la rabbia | “Bastava un esame in più”

(Di sabato 15 maggio 2021), dalalla rinascita. La compagna del calciatore, morto il 4 marzo 2018 per un problema cardiaco, ripercorre questi 3 difficili anni in un’intima intervista nel salotto di. Un lutto ancora complicato da metabolizzare, considerando che la morte del capitano della Fiorentina poteva essere evitata: “unin più“.si confida per la prima volta nel salotto di, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di quest’oggi. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello ripercorre questi difficili anni vissuti all’insegna del ...

Davide Astori, fidanzato/ "Volevamo un altro figlio ma poi.." Tancredi Cantù Rajnoldi a Verissimo per parlare di Amici 2021 e del padre Alberto? Già nelle scorse settimane, ad ..., lacrime dalla Toffanin: perché Astori non si è salvatoSilvia Toffanin non riesce a trattenere le lacrime, chiede scusa a Francesca Fioretti mentre la intervista a Verissimo ...Il 4 marzo del 2018 il capitano della Fiorentina, Davide Astori, viene a mancare per una malattia cardiaca rara non diagnosticata. La compagna Francesca Fioretti è stata ospite di ...