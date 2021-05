E’ ancora Benevento-Cagliari, il fratello di Mazzoleni querela Mastella. Il sindaco: “Denuncio anche io” (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si placano le polemiche per il post Benevento-Cagliari. Tutt’altro, la partita ora si sposta nelle aule giudiziarie. Dichiara infatti il sindaco Clemente Mastella:“Leggo di una querela contro di me da parte del fratello del ‘varista’ Mazzoleni, a seguito della partita Benevento-Cagliari. Ci vedremo volentieri in Tribunale. Per quanto mi riguarda, ho dato mandato ai miei legali di valutare di querelare per danno di immagine ed economico alla città quanto procurato in negativo dalla decisione assunta da Mazzoleni e da Doveri”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si placano le polemiche per il post. Tutt’altro, la partita ora si sposta nelle aule giudiziarie. Dichiara infatti ilClemente:“Leggo di unacontro di me da parte deldel ‘varista’, a seguito della partita. Ci vedremo volentieri in Tribunale. Per quanto mi riguarda, ho dato mandato ai miei legali di valutare dire per danno di immagine ed economico alla città quanto procurato in negativo dalla decisione assunta dae da Doveri”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

