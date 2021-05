De Nicola: 'Gattuso intelligente, per questo andrà via da Napoli' (Di sabato 15 maggio 2021) Napoli - " Impossibile dimenticare quel 28 aprile 2018. Quella sera in albergo a Firenze avrei voluto sfasciare tutto, al vantaggio della Juve in casa dell'Inter è sfumato il lavoro di tanti anni, c'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021)- " Impossibile dimenticare quel 28 aprile 2018. Quella sera in albergo a Firenze avrei voluto sfasciare tutto, al vantaggio della Juve in casa dell'Inter è sfumato il lavoro di tanti anni, c'...

Advertising

sportli26181512 : De Nicola: 'Gattuso intelligente, per questo andrà via da Napoli': L'ex medico sociale azzurro: 'Se restasse, tra p… - calciotoday_it : ???'Chi si lamenta degli infortuni non crede nella propria rosa' ??Retroscena #Gattuso - #DeLaurentiis, capitolo inf… - marcna2 : Il #Napoli di #Gattuso, #ADL, #infortuni e #Sarri: una piacevole chiacchierata con Alfonso De Nicola, ex responsabi… - MartinoTato : @Edorsi53 @424BasilStreet @jorgevaldano1 Sugli scudi ci sono Conte, Gattuso, Ranieri, Iachini, Nicola e e le nostal… - LotitoNunzio : @Leo_Andreini Sarri ottimo allenatore, ma rischiamo di lo stesso errore fatto con Giampaolo. Questi sono maestri, m… -