De Ligt: “Da quando sono alla Juve sono più maturo. In Italia la difesa è un’arte, Chiellini un maestro” (Di sabato 15 maggio 2021) Matthijs De Ligt, è in Italia da due anni e sembra già aver appreso come funziona il calcio qui esaltando le proprie caratteristiche. Nell’intervista rilasciata a Volkskrant l’olandese ha parlato di questi anni in Italia: “Da quando sono alla Juve sono cresciuto molto mentalmente, sono più maturo. Mi sono dovuto abituare allo stile di gioco in Italia, al modo in cui si muovono gli attaccanti. quando giocavo all’Ajax prestavo molta più attenzione al singolo attaccante, qui devo prestare attenzione alla zona. Non sempre seguo l’uomo con la palla, ma devo seguire anche ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Matthijs De, è inda due anni e sembra già aver appreso come funziona il calcio qui esaltando le proprie caratteristiche. Nell’intervista rilasciata a Volkskrant l’olandese ha parlato di questi anni in: “Dacresciuto molto mentalmente,più. Midovuto abituare allo stile di gioco in, al modo in cui si muovono gli attaccanti.giocavo all’Ajax prestavo molta più attenzione al singolo attaccante, qui devo prestare attenzionezona. Non sempre seguo l’uomo con la p, ma devo seguire anche ...

