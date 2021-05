Claudio Baglioni | 70 anni con concerto in streaming

(Di sabato 15 maggio 2021) Domani spegnerà 70 candeline: e, contro l’idea che un’artista della musica conservi l’eterna giovinezza come mantra sostanziale per poter continuare, se non altro, a considerarsi un evergreen da palchi e dodici note, si scontra la lucida poetica di un cantautore amato traversalmente da una pletora di generazioni e, eppure, legato alla sua concreta idea del tempo, degliche trascorrono, magari con rimpianti e ricordi, ma senza cecità. Lui,, che nel 1981 scriveva “Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme con l’anima smaniosa a chiedere di un posto che non c’è” nel primo celebre verso di una delle sue amate canzoni, Strada Facendo, ha saputo accettare, accanto al peso e al successo di una popolarità che ancora lo sorprende, la rilevanza deglie del tempo: arrivando così dunque ai ...

? Avrai Il brano Avrai fu scritto dain occasione della nascita del figlionel 1982. La traccia fu registrata a Londra in due giorni e, una ...Sedici album in studio, tredici album dal vivo, 5 raccolte, 3 album di cover e 25 tour sono il bilancio della carriera di un gigante della musica italiana;. Il successo vero arriva ...Domani spegnerà 70 candeline: e, contro l’idea che un’artista della musica conservi l’eterna giovinezza come mantra sostanziale per poter continuare, se non altro, a considerarsi un evergreen da palch ...Era un giorno assolato di aprile 2007 quando Baglioni salì sul balcone della sua vecchia casa di via dei Noci, a Roma, per improvvisare un ...