Canoa velocità oggi, Coppa del Mondo: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) A Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità, l’Italia continuerà a testarsi fino a domenica 16 maggio nelle gare della prima tappa della Coppa del Mondo in programma nella medesima località magiara, che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. La diretta streaming sarà fruibile su canoeicf.com, le Finali A della Canoa ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) A Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della, l’Italia continuerà a testarsi fino a domenica 16nelle gare della prima tappa delladelinnella medesima località magiara, che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi ina Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. La direttasarà fruibile su canoeicf.com, le Finali A della...

