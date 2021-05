Amici 20, parla la mamma di Giulia: “Una volta è tornata in lacrime”, il doloroso retroscena del passato (Di sabato 15 maggio 2021) della ballerina del talent show. Manca pochissimo al gran finale di Amici 20. Questa sera, 15 maggio 2021, andrà in onda l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi. Una puntata che, per la prima volta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 maggio 2021) della ballerina del talent show. Manca pochissimo al gran finale di20. Questa sera, 15 maggio 2021, andrà in onda l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi. Una puntata che, per la primaL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Matibo11 : RT @Hakflak: @Matibo11 @BrindusaB1 @scastaldi9 @Biagio960 @PreziosaGemma @Rebeka80721106 @ghegola @PasqualeTotaro @karmendida @CaterinaCate… - streetloveitaly : @gyn_lemon @MeEncantaVolar No no Di soldi si parla prima Mica si lavora per la gloria Sennò non si parla di un… - GuruJuve : Il fastidio massimo: la gente che deve toccarti quando ti parla. Fastidio cubico e illecito in pandemia. Ma lui è f… - irene26176334 : #tzvip Tommi fai qualcosa che qui si parla solo di votazioni per Amici ahah, rendici partecipi della tua serata se… - blogtivvu : Amici 20, Aka7even parla della sua storia con Martina Miliddi e la canzone scritta dopo la loro rottura… -