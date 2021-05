Albertini non accetta: “Non mi candido a sindaco”! (Di sabato 15 maggio 2021) Gabriele Albertini non ha accettato la candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. Lo ha annunciato sul suo sito www.gabrieleAlbertini.com dopo giorni di voci, indiscrezioni e richieste dei partiti che compongono la coalizione. Ai concittadini milanesi. di Gabriele Albertini. In questo giorno a me caro, che coincide con la data in cui nel 1997 ho Leggi su freeskipper (Di sabato 15 maggio 2021) Gabrielenon hato la candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. Lo ha annunciato sul suo sito www.gabriele.com dopo giorni di voci, indiscrezioni e richieste dei partiti che compongono la coalizione. Ai concittadini milanesi. di Gabriele. In questo giorno a me caro, che coincide con la data in cui nel 1997 ho

TgrRaiLombardia : ' Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità… - BeppeSala : Albertini continua a dirsi “infastidito” perché ho risposto con una battuta alla sua dichiarazione sul “vicesindaco… - Agenzia_Italia : Albertini si sfila dalla corsa a sindaco di Milano: 'Non posso accettare per ragioni personali' - RosPalumbo71 : RT @Agenzia_Ansa: Albertini, grazie ma non mi candido a sindaco di Milano #ANSA - albertocol9 : RT @Agenzia_Ansa: Albertini, grazie ma non mi candido a sindaco di Milano #ANSA -