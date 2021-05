USA, prezzi import aprile sopra le stime (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Aumentano più del previsto i prezzi import-export USA nel mese di aprile. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato un +0,7% su mese dal +1,4% di marzo, superando il +0,6% atteso degli analisti. Su base annua, i prezzi import registrano una variazione positiva pari a +10,6% dopo il 6,9% del mese precedente. Al netto delle importazioni di petrolio i prezzi hanno registrato su mese un +0,4%. I prezzi export hanno riportato un incremento più robusto dello 0,8% dopo il +2,4% del mese precedente, oltre il consensus (+0,6%). Su anno il dato evidenzia un incremento del 14,4% rispetto al dato precedente. Al netto dei prodotti agricoli i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Aumentano più del previsto i-export USA nel mese di. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, ihanno segnato un +0,7% su mese dal +1,4% di marzo, superando il +0,6% atteso degli analisti. Su base annua, iregistrano una variazione positiva pari a +10,6% dopo il 6,9% del mese precedente. Al netto delleazioni di petrolio ihanno registrato su mese un +0,4%. Iexport hanno riportato un incremento più robusto dello 0,8% dopo il +2,4% del mese precedente, oltre il consensus (+0,6%). Su anno il dato evidenzia un incremento del 14,4% rispetto al dato precedente. Al netto dei prodotti agricoli i ...

Advertising

InvestoPro_ita : Come sono andati i #MercatiFinanziari negli ultimi giorni? L’andamento delle #Borse mondiali è stato influenzato da… - ageitalia : L'Inflation Surprise Index USA ad aprile si è spinto sopra i 35 punti. Dal 1998 la circostanza è stata registrata… - daybinary : Usa, Richieste Sussidi Disoccupazione in Calo, Salgono Prezzi Produzione - ekonomia_it : USA, prezzi alla produzione ad aprile in rialzo. #kbriefing #datimacro - albertopolin : DOLLARO #USA: l' indice dei prezzi al consumo è aumentato del 4,2% ad aprile rispetto a un anno fa, secondo i dati… -