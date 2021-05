Tuffi, Europei Budapest 2021: oro per un grande Kuznetsov dai 3 metri, Tocci e Marsaglia indietro (Di venerdì 14 maggio 2021) Una delle gare più spettacolari in assoluto chiude la quinta giornata di finali, per i Tuffi, agli Europei 2021 di Budapest: trampolino 3 metri uomini, con due italiani impegnati, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. La competizione è bellissima, con un campo partenti d’eccezione, e alla fine si trasforma in un trionfo russo, con Evegenii Kuznetsov e Nikita Shleikher a battagliare a colpi di 90 e anche, all’ultimo giro, 100 punti a tuffo, unici due atleti oltre i 500 conclusivi: 525,20 per il “puma”, oro, 505,80 per l’elegantissimo Shleikher. Bronzo al tedesco Martin Wolfram, con 484,65, buona gara per Heatly e Kolodiy, mentre è evidente che Jack Laugher stia pensando ai Giochi e abbia affrontato questi Europei solo come una tappa di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Una delle gare più spettacolari in assoluto chiude la quinta giornata di finali, per i, aglidi: trampolino 3uomini, con due italiani impegnati, Lorenzoe Giovanni. La competizione è bellissima, con un campo partenti d’eccezione, e alla fine si trasforma in un trionfo russo, con Evegeniie Nikita Shleikher a battagliare a colpi di 90 e anche, all’ultimo giro, 100 punti a tuffo, unici due atleti oltre i 500 conclusivi: 525,20 per il “puma”, oro, 505,80 per l’elegantissimo Shleikher. Bronzo al tedesco Martin Wolfram, con 484,65, buona gara per Heatly e Kolodiy, mentre è evidente che Jack Laugher stia pensando ai Giochi e abbia affrontato questisolo come una tappa di ...

UnipolSai_CRP : Chiara Pellacani e Matteo Santoro, giovanissimi e alla prima gara internazionale assieme, conquistano un incredibil… - UnipolSai_CRP : Piovono medaglie sull'Italia dei tuffi! Giovanni Tocci conquista uno splendido bronzo nel trampolino da 1 metro.??… - Eurosport_IT : CHIARA E MATTEO, I BABY CAMPIONI EUROPEI ?????? In due hanno 32 anni (Pellacani 18, Santoro 14) alla PRIMA gara inter… - sportface2016 : #Tuffi, doppietta Russia dal trampolino 3 metri agli Europei di #Budapest: non bene #Tocci e #Marsaglia - MontiFrancy82 : Agli Europei di Budapest 2021 pioggia di Medaglie per l’Italia del nuoto e dei tuffi -