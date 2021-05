Spazio, scoperto un altro Odd Radio Circle: ha un diametro di quasi un milione di anni luce! (Di venerdì 14 maggio 2021) In astronomia, un Odd Radio Circle è un oggetto astronomico inspiegabile molto grande che, a lunghezze d’onda Radio, è altamente circolare e più luminoso lungo i suoi bordi. Grazie al Radiotelescopio australiano Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), un team di astronomi ne ha scoperto un altro nello Spazio. Spazio profondo (Adobe Stock)La nuova sorgente Radio, denominata ORC J0102-2450, ha un diametro di quasi 1 milione di anni luce, come rivelato da un documento pubblicato lo scorso 27 aprile su arXiv.org. Spazio, l’importanza dell’ASKAP: è l’acchiappagalassie Spazio (Adobe Stock)Sebbene gli Odd ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) In astronomia, un Oddè un oggetto astronomico inspiegabile molto grande che, a lunghezze d’onda, è altamente circolare e più luminoso lungo i suoi bordi. Grazie altelescopio australiano Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), un team di astronomi ne haunnelloprofondo (Adobe Stock)La nuova sorgente, denominata ORC J0102-2450, ha undidiluce, come rivelato da un documento pubblicato lo scorso 27 aprile su arXiv.org., l’importanza dell’ASKAP: è l’acchiappagalassie(Adobe Stock)Sebbene gli Odd ...

