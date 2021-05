Sonego-Rublev: nuovo orario, programma, tv, streaming. Si gioca sabato 15 maggio dopo la pioggia (Di venerdì 14 maggio 2021) La pioggia che ha imperversato sulla Capitale ha avuto la meglio anche dell’attesissimo quarto di finale degli Internazionali d’Italia di tennis tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev. I due giocatori, infatti, non hanno fatto in tempo nemmeno ad iniziare il riscaldamento, che gli ombrelli si sono nuovamente aperti e gli organizzatori sono stati costretti a rinviare la sfida alla giornata di domani. Il quarto di finale che vede al via l’ultimo italiano presente in tabellone, quindi, si disputerà alle ore 11.00 sulla Gran Stand Arena dell’impianto del Foro Italico, primo match di giornata, in concomitanza con la prosecuzione della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, con l’ellenico avanti di un set ed un break nei confronti del numero uno del ranking. I vincenti dei due quarti si scontreranno in semifinale, che si ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Lache ha imperversato sulla Capitale ha avuto la meglio anche dell’attesissimo quarto di finale degli Internazionali d’Italia di tennis tra Lorenzoe Andrej. I duetori, infatti, non hanno fatto in tempo nemmeno ad iniziare il riscaldamento, che gli ombrelli si sono nuovamente aperti e gli organizzatori sono stati costretti a rinviare la sfida alla giornata di domani. Il quarto di finale che vede al via l’ultimo italiano presente in tabellone, quindi, si disputerà alle ore 11.00 sulla Gran Stand Arena dell’impianto del Foro Italico, primo match di giornata, in concomitanza con la prosecuzione della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, con l’ellenico avanti di un set ed un break nei confronti del numero uno del ranking. I vincenti dei due quarti si scontreranno in semifinale, che si ...

