Piano BUL | attivate 23 mila linee Ma il 22% delle richieste nelle aree bianche va in KO

Advertising

makekkazzo : @Infratel_Italia Basta spiegare alle varie amministrazioni comunali che questo progetto non esclude dal Piano BUL per la FTTH. - goldenjoe75 : Piano BUL: più di 2mila Comuni in commercializzazione al 30 aprile 2021 - goldenjoe75 : @OGiannino @carloalberto @recifar @DonChisciotte_P scenario disarmante ... Giacomelli, Agcom: “All’Italia dell’era… - Gazzetta5G : RT @Cor_Com: #Telco4Italy, @marcobellezza: “Sulle aree grigie obiettivi comuni per accelerare” #TelcoPerLItalia 2021 @Infratel_Italia https… - ArticoloUnoRAI : RT @Cor_Com: #Telco4Italy, @marcobellezza: “Sulle aree grigie obiettivi comuni per accelerare” #TelcoPerLItalia 2021 @Infratel_Italia https… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano BUL

DDay.it - Digital Day

... il programma Nel dettaglio la scheda contenente il programma degli interventi delLombardia ... statali e regionali per progetto complessivosu tutto il territorio lombardo. - 1 milione per ...Qui di seguito la scheda contenente il programma degli interventi delLombardia per la ... statali e regionali per progetto complessivosu tutto il territorio lombardo) 1 milione per il ...PAVIA. Sono 111 i milioni di euro destinati alla provincia di Pavia, per la realizzazione di nuove infrastrutture, per opere di rigenerazione urbana e la nascita dell'ambizioso Centro di Ricerca dell' ...Il Piano Lombardia prevede per la provincia di Pavia risorse per 111 milioni di euro. Tutti gli interventi in programma sul territorio. Piano Lombardia: “A Pavia 111 milioni per far ripartire la città ...