No Man's Sky giocato con delle 'scarpe per VR'? L'incredibile progetto di un ingegnere (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci sono tanti modi per utilizzare la realtà virtuale: c'è chi crea zaini, guanti e addirittura tapis-roulant. E poi c'è Alexander Evans, un ingegnere che ha creato delle scarpe motorizzate che consentono di camminare quanto volete nei mondi di gioco rimanendo sempre nella stessa posizione. Ogni scarpa ha una fila di ruote sia in orizzontale che in verticale, per interfacciarsi in ogni direzione. C'è anche un motore collegato a ciascuna scarpa alimentata a batteria per aiutare a controllare il movimento, in modo da non necessariamente sollevare i piedi da terra. Le scarpe sono pesanti, ma sono progettate per dare agli utenti la possibilità di scivolare in più direzioni. Tra una serie di video pubblicati su YouTube, possiamo notare Evans camminare tranquillamente rimanendo sempre nella stessa posizione: tra i giochi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci sono tanti modi per utilizzare la realtà virtuale: c'è chi crea zaini, guanti e addirittura tapis-roulant. E poi c'è Alexander Evans, unche ha creatomotorizzate che consentono di camminare quanto volete nei mondi di gioco rimanendo sempre nella stessa posizione. Ogni scarpa ha una fila di ruote sia in orizzontale che in verticale, per interfacciarsi in ogni direzione. C'è anche un motore collegato a ciascuna scarpa alimentata a batteria per aiutare a controllare il movimento, in modo da non necessariamente sollevare i piedi da terra. Lesono pesanti, ma sono progettate per dare agli utenti la possibilità di scivolare in più direzioni. Tra una serie di video pubblicati su YouTube, possiamo notare Evans camminare tranquillamente rimanendo sempre nella stessa posizione: tra i giochi ...

