Nessuna regione a rischio Covid alto, Rt in calo dopo tre settimane (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Torna a calare leggermente, dopo tre settimane di aumento, l'indice Rt in Italia. Nell'ultima settimana di monitoraggio si attesta a 0,86, contro lo 0,89 della scorsa settimana. È quanto emerge dalla riunione della cabina di regia ministero-Iss-Regioni per la valutazione dei dati. Anche l'incidenza risulta in calo, tornata sotto quota 100 casi per centomila abitanti per la prima volta dallo scorso ottobre. Nell'ultima settimana di monitoraggio Nessuna regione è classificata a rischio alto, 4 (Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria) hanno una classificazione di rischio moderato (di cui Nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) mentre le ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Torna a calare leggermente,tredi aumento, l'indice Rt in Italia. Nell'ultima settimana di monitoraggio si attesta a 0,86, contro lo 0,89 della scorsa settimana. È quanto emerge dalla riunione della cabina di regia ministero-Iss-Regioni per la valutazione dei dati. Anche l'incidenza risulta in, tornata sotto quota 100 casi per centomila abitanti per la prima volta dallo scorso ottobre. Nell'ultima settimana di monitoraggioè classificata a, 4 (Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria) hanno una classificazione dimoderato (di cuiad alta probabilità di progressione anelle prossime) mentre le ...

