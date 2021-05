MotoGP, GP Francia 2021: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi venerdì 14 maggio si disputano le prove libere 1-2 del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Inizia l’intenso weekend in terra transalpina, dove i centauri avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per iniziare a effettuare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Guarda in streaming live il GP di Francia su DAZN Si torna in pista dopo l’appuntamento in Spagna, si abbraccia un circuito estremamente tradizionale e ben conosciuto da tutti i piloti. Si preannuncia una nuova sfida tra le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo e le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, ma attenzione al possibile inserimento delle Suzuki ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi venerdì 14 maggio si disputano le1-2 del GP di, quinta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Inizia l’intenso weekend in terra transalpina, dove i centauri avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per iniziare a effettuare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Si torna in pista dopo l’appuntamento in Spagna, si abbraccia un circuito estremamente tradizionale e ben conosciuto da tutti i piloti. Si preannuncia una nuova sfida tra le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo e le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, ma attenzione al possibile inserimento delle Suzuki ...

