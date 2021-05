Moto3 | risultati FP2 GP Francia 2021 | Gabriel Rodrigo è il più veloce | 4 italiani nei primi 9

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il meteo lascia in pace il circuito di Le Mans e la seconda sessione di prove libere del Gran Premio didisi disputa senza intoppi. Dopo una mattinata funestata dalla pioggia, il primo pomeriggio regala uno scenario ideale ai piloti che possono iniziare a spingere a piacimento sulla pista della Sarthe. Miglior tempo della FP2, e di giornata, per l’argentino(Honda Gresini) in 1:42.150 con 126 millesimi sul sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) mentre al terzo posto si piazza lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 181. Quarta posizione per il nostro Niccolò Antonelli (KTM Avintia) a 337, quinta per il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 360 mentre è sesto Andrea Migno (Honda Snipers) a 388. Settimo Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 403, ottavo il ...

Sul Circuito Bugatti Quartararo non ha raccolto grandiin passato, non essendo riuscito a concretizzare la pole del 2020 in MotoGP e quella del 2015 in. Il miglior piazzamento è ...Per il campione del mondo di Moto2 esi tratta del terzo ritiro su quattro gare. Domenica ... Tornando ai, il tedesco ha portato a casa quattro punti, tagliando il traguardo in ...Moto3 Gp Francia Le Mans Prove Libere 2 - Combattutissima seconda sessione per i piloti della classe Moto3 a Le Mans, dove domenica è in programma il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondi ...Un clima letteralmente autunnale domina la scena nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Le Mans, reso ...