LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: comandano Augusto e Raul Fernandez, Bezzecchi e Di Giannantonio sono in scia (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 15.35 Siamo entrati negli ultimi 15 minuti della sessione. I piloti si preparano per il time attack finale! 15.34 Riecco in pista Augusto Fernandez, seguito da Jorge Navarro. 15.32 Lowes chiude il suo 11° giro andando ai box, dopo un ottimo primo run. Prosegue Corsi, ma su tempi alti, mentre Baldassarri finisce nella ghiaia di curva 7. Moto ko per il marchigiano. 15.31 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 37 A. Fernandez 1:36.605 2 25 R. Fernandez +0.176 3 87 R. GARDNER +0.411 4 72 M. Bezzecchi +0.457 5 22 S. LOWES +0.491 6 23 M. SCHROTTER +0.722 7 21 F. DI

