Layers of Fear 2: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch (Di venerdì 14 maggio 2021) Bloober Team ha annunciato l’arrivo su Nintendo Switch del titolo horror di successo Layers of Fear 2 Layers of Fear 2, il sequel horror che ha ottenuto un discreto successo da pubblico e critica, sarà presto disponibile anche su Nintendo Switch. Ad annunciarlo è Bloober Team, la casa di sviluppo del videogioco. Il titolo, che era stato immesso sul mercato nel 2019, è stato fino ad adesso disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e, da poco più di due settimane, PSVR. Layers of Fears 2 su Nintendo Switch: data di uscita e prezzo Come si può evincere dal trailer di presentazione del porting pubblicato su YouTube da Bloober Team, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 maggio 2021) Bloober Team ha annunciato l’arrivo sudel titolo horror di successoofof2, il sequel horror che ha ottenuto un discreto successo da pubblico e critica, sarà presto disponibile anche su. Ad annunciarlo è Bloober Team, la casa di sviluppo del videogioco. Il titolo, che era stato immesso sul mercato nel 2019, è stato fino ad adesso disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e, da poco più di due settimane, PSVR.ofs 2 sudie prezzo Come si può evincere dal trailer di presentazione del porting pubblicato su YouTube da Bloober Team, ...

Advertising

tuttoteKit : Layers of Fear 2: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch #BlooberTeam #LayersOfFear2 #NintendoSwitch… - Twintelle_ARMS : RT @NintendoHall: Layers of Fear 2 è in arrivo il 20 maggio sui Nintendo Switch europei - cestlavje : ho appena scoperto che a fine mese su switch uscirà il secondo di layers of fear! - gamescore_it : Layers of Fear 2 è in arrivo su Nintendo Switch! - - harvest57688777 : RT @TPadawans: ?? Il #porting di #LayersofFear2 su #NintendoSwitch arriverà il 20 maggio ce ne parla la nostra @HE_IS_DEAD_JIM ?? #bloobert… -

Ultime Notizie dalla rete : Layers Fear Layers of Fear 2: annunciata la data d'uscita su Switch Forse però, pochi sanno che è lo stesso team dietro i riusciti horror Layers of Fear e Layers of Fear 2. Mentre del primo trovate la nostra freschissima recensione per VR , è in particolare del ...

Layers of Fear VR Recensione: Pennellate di Terrore Layers of Fear VR è la nuova edizione disponibile con pieno supporto per la Realtà Virtuale di un titolo horror in prima persona uscito nel 2016 e che ha fatto parlare molto gli appassionati del ...

Layers of Fear 2 in arrivo su Nintendo Switch a maggio iCrewPlay.com Layers of Fear 2: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch Bloober Team ha annunciato tramite il proprio canele YouTube l'arrivo su Nintendo Switch del titolo horror di successo Layers of Fear 2.

Layers of Fear 2 in arrivo su Nintendo Switch Layers of Fear 2 è un titolo horror, sviluppato da Bloober Team (Blair Witch, Observer, Layers of Fear) e uscito in precedenza su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel maggio del 2019. Lo svilupp ...

Forse però, pochi sanno che è lo stesso team dietro i riusciti horrorofof2. Mentre del primo trovate la nostra freschissima recensione per VR , è in particolare del ...ofVR è la nuova edizione disponibile con pieno supporto per la Realtà Virtuale di un titolo horror in prima persona uscito nel 2016 e che ha fatto parlare molto gli appassionati del ...Bloober Team ha annunciato tramite il proprio canele YouTube l'arrivo su Nintendo Switch del titolo horror di successo Layers of Fear 2.Layers of Fear 2 è un titolo horror, sviluppato da Bloober Team (Blair Witch, Observer, Layers of Fear) e uscito in precedenza su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel maggio del 2019. Lo svilupp ...