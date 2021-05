Kasia Smutniak: “Pio e Amedeo? Agire e prendersi la responsabilità” (Di venerdì 14 maggio 2021) L'attrice a ruota libera: il discorso sulle parole, le intenzioni e il monologo dei due comici foggiani L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 14 maggio 2021) L'attrice a ruota libera: il discorso sulle parole, le intenzioni e il monologo dei due comici foggiani L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Creativitaliana : Oggi #14maggio 'Domina', su Sky e Now, con Kasia Smutniak che interpreta Livia Drusilla, moglie di Augusto. La ser… - gmduello : Ho intervistato Kasia Smutniak: 'Le parole sono importanti, i diritti delle donne vanno tutelati' via @fanpage - RBcasting : Kasia Smutniak è Livia Drusilla in 'Domina', da oggi su Sky e NOW. La serie racconta per la prima volta dal punto d… - KarloLanna : RT @ilgiornale: Un viaggio nell'antica Roma e un racconto tutto al femminile. Dal 14 maggio su Sky arriva Domina, serie tv con Kasia Smutni… - Italia_Notizie : Kasia Smutniak è Livia Drusilla in 'Domina': 'Il potere con un pizzico di furbizia: così la moglie di Augusto gesti… -