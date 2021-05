Juventus, chiesto un sacrificio ai calciatori: gli ingaggi pesano tantissimo per le casse del club (Di venerdì 14 maggio 2021) Non è una situazione facile in casa Juventus, dentro e fuori dal campo. La pandemia ha accentuato i problemi economici del club, gli sforzi delle ultime stagioni sono stati solo in parte ripagati, il rendimento in Champions League non è stato all’altezza. In dubbio è finito anche l’investimento di Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato sicuramente un assoluto protagonista ed uno dei migliori ma in Europa non è riuscito a fare la differenza. L’ultima stagione è stata da dimenticare: la scelta di affidare la panchina a Pirlo non ha portato gli effetti sperati, rischia anche l’accesso alla prossima Champions League. La situazione economica della Juventus Dybala (Foto di Alessandro Di Marco / Ansa)Tutte le grandi squadre italiane hanno incontrato dei problemi dal punto di vista economico e tra queste anche la Juventus. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Non è una situazione facile in casa, dentro e fuori dal campo. La pandemia ha accentuato i problemi economici del, gli sforzi delle ultime stagioni sono stati solo in parte ripagati, il rendimento in Champions League non è stato all’altezza. In dubbio è finito anche l’investimento di Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato sicuramente un assoluto protagonista ed uno dei migliori ma in Europa non è riuscito a fare la differenza. L’ultima stagione è stata da dimenticare: la scelta di affidare la panchina a Pirlo non ha portato gli effetti sperati, rischia anche l’accesso alla prossima Champions League. La situazione economica dellaDybala (Foto di Alessandro Di Marco / Ansa)Tutte le grandi squadre italiane hanno incontrato dei problemi dal punto di vista economico e tra queste anche la. ...

Advertising

JuvMania : Per far fronte alla crisi economica (causa #Covid) molti club, tra i quali la #Juventus hanno chiesto ai giocatori… - mattiadichiara : @ticoti70 @CorSport Dunque la differenza sta nel fatto che l’Inter non ha chiesto di posticiparli, ma di tagliarli… - 100x100Napoli : Anche la #Juventus alle prese con i stipendi dei giocatori. - terribile76 : RT @Gabri_Juventus: ?? Il Basilea ha chiesto informazioni alla Juventus per Gianluca Frabotta, contatti già avviati. [Nicolò Schira] #Juve #… - Jack91x : RT @Eurosport_IT: Come i nerazzurri, anche i bianconeri hanno chiesto ai giocatori di posticipare alcune mensilità ???? #Juventus | #Stipend… -