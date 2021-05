Juve, trattative con i giocatori per posticipare gli stipendi (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli effetti economici della pandemia non guardano in faccia a nessuno. Negli scorsi mesi, diversi club son stati costretti ridurre o posticipare il versamento degli stipendi, con il caso più eclatante rappresentato dall’Inter. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche la Juventus ha chiesto ai giocatori di posticipare alcune mensilità. In queste settimane, la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli effetti economici della pandemia non guardano in faccia a nessuno. Negli scorsi mesi, diversi club son stati costretti ridurre oil versamento degli, con il caso più eclatante rappresentato dall’Inter. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche lantus ha chiesto aidialcune mensilità. In queste settimane, la L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve trattative Inter, la rabbia dei tifosi: "Aveva ragione Marotta" "La Juve sta conducendo trattative private con i calciatori - si legge sulla Gazzetta in un tweet di Capuano - per chiedere di differire il pagamento di diverse mensilità di questa stagione al ...

Gazzetta: Juve, trattative private con i calciatori per posticipare il pagamento di alcune mensilità In alcuni casi si tratta di marzo, aprile, maggio e giugno 2021, come accadde già nel 2019 - 20 Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta conducendo trattative private con i suoi calciatori per chiedere loro di differire il pagamento di alcune mensilità di questa stagione alla prossima. In alcuni casi si tratta di marzo, aprile, maggio e giugno ...

