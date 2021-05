Inzaghi: 'Lazio, ti voglio umile. Mourinho? Ecco cosa penso' (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA - Il derby è sempre una partita fondamentale. Questa volta per la Lazio lo è ancora di più: vincere per tentare l'assalto al quarto posto. La matematica non ha condannato i biancocelesti. La ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA - Il derby è sempre una partita fondamentale. Questa volta per lalo è ancora di più: vincere per tentare l'assalto al quarto posto. La matematica non ha condannato i biancocelesti. La ...

Advertising

VoceGiallorossa : ???@OfficialSSLazio , Inzaghi: 'Ancora in corsa per la Champions. Mourinho è un valore aggiunto per la… - infoitsport : Lazio, tutti i derby di Inzaghi: i numeri - infoitsport : Marco Lodoli: 'Milinkovic anima della Lazio. Inzaghi? Resta!' - infoitsport : Inzaghi: 'Lazio, ti voglio umile. Mourinho? Ecco cosa penso' - Mediagol : #Roma-#Lazio, Inzaghi: 'Alla squadra chiedo una cosa. Io vs Mourinho? Ci penso tra 10 giorni...' -