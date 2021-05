Inter, Hakimi: «Conte mi ha fatto sentire importante, possiamo aprire un ciclo» (Di venerdì 14 maggio 2021) Achraf Hakimi ha parlato dell’importanza di Conte in questa Inter Achraf Hakimi ha parlato a Sportweek in un’Intervista che sarà pubblicata integralmente domani. Ecco un breve estratto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Conte – «Conte? Con lui possiamo aprire un ciclo in Italia e in Europa. Nessun paragone: mi Interessa che, a chi capisce di calcio, piaccia il mio modo di giocare. Ho dovuto imparare a difendere più e meglio di prima. L’allenatore mi ha chiamato per convincermi a venire all’Inter. Mi ha spiegato quale sarebbe stato il mio ruolo, e quanto sarebbe stato decisivo. Mi ha fatto sentire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Achrafha parlato dell’importanza diin questaAchrafha parlato a Sportweek in un’vista che sarà pubblicata integralmente domani. Ecco un breve estratto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24– «? Con luiunin Italia e in Europa. Nessun paragone: miessa che, a chi capisce di calcio, piaccia il mio modo di giocare. Ho dovuto imparare a difendere più e meglio di prima. L’allenatore mi ha chiamato per convincermi a venire all’. Mi ha spiegato quale sarebbe stato il mio ruolo, e quanto sarebbe stato decisivo. Mi ha...

