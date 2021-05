Il Pd prova a sganciarsi dal partito delle procure

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) “La prima riforma da fare è quella della giustizia, sulla quale sosteniamo la ministra Cartabia”. L’endorsement è chiaro, pieno, senza riserve. A pronunciarlo è il segretario del Pd, Enrico Letta, in apertura della Direzione del. ”È il momento per superare il dualismo di 30 anni di scontro politico sulla giustizia - ha continuato - il dualismo tra giustizialismo impunitismo. Questo è il momento per far sì che la riforma della giustizia si faccia per avere dei processi giusti, rapidi e che non si sovrapponga l’indipendenza della magistratura con un autogoverno che ha fallito”, ha continuato. Le sue parole arrivano al culmine di giorni in cui i dem hanno definito la proposta di riforma dei tecnici della Guardasigilli “coraggiosa”, “saggia”, di un respiro tale da poter “imprimere una svolta alla durata del processo penale, nel rispetto dell’equilibrio tra le ...