Hood Outlaws & Legends: problemi di matchmaking in via di risoluzione – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli autori di Hood Outlaws & Legends hanno affermato di aver identificato un problema con il matchmaking del gioco che è ora in via di risoluzione.. Hood Outlaws & Legends è un gioco molto interessante, ma vari giocatori hanno segnalato sin dal D1 alcuni problemi con il matchmaking, che richiede troppo tempo per poter entrare nella partita (secondo alcune segnalazione, anche fino a 10 minuti). Il tutto non è causato da un basso numero di utenti, ma da un bug, almeno secondo quanto segnalato dagli sviluppatori. Il game director Andrew Willans ha affermato che il team ha “identificato il problema … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo Hood ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Gli autori dihanno affermato di aver identificato un problema con ildel gioco che è ora in via di..è un gioco molto interessante, ma vari giocatori hanno segnalato sin dal D1 alcunicon il, che richiede troppo tempo per poter entrare nella partita (secondo alcune segnalazione, anche fino a 10 minuti). Il tutto non è causato da un basso numero di utenti, ma da un bug, almeno secondo quanto segnalato dagli sviluppatori. Il game director Andrew Willans ha affermato che il team ha “identificato il problema … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo...

Advertising

GamingToday4 : Hood: Outlaws & Legends – l’inizio non è male ma… - tuttoteKit : Recensione Hood: Outlaws and Legends, rubare ai ricchi per dare ai poveri #HoodOutlawsAndLegends #InEvidenza #PC… - GamingToday4 : Hood: Outlaws & Legends, la recensione di un particolare titolo PvPvE - AlessandroAlosi : RT @TheGamesMachine: Il nostro Alessandro si è addentrato tra foreste e castelli di #HoodOutlawsLegends, mix #PvP #PvE ispirato alle leggen… - TheGamesMachine : Il nostro Alessandro si è addentrato tra foreste e castelli di #HoodOutlawsLegends, mix #PvP #PvE ispirato alle leg… -