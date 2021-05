Ecco chi è Sangiovanni, il concorrente più giovane di Amici (Di venerdì 14 maggio 2021) Biografia, vita privata e curiosità su Sangiovanni, il concorrente più giovane del talent show di Maria De Filippi Amici 20. Nonostante sia giovanissimo, Sangiovanni è riuscito a conquistare un banco nella scuola più famosa d’Italia, portando i suoi inediti anche al serale dove ha dato prova di sé conquistandosi anche un posto in finale. Si è presentato all’inizio con il suo inedito dal titolo Guccy bag e si è guadagnato subito l’approvazione di Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli che gli hanno così aperto le porte di Amici 20. Il pubblico italiano ha imparato a conoscere un po’ meglio questo giovane artista fra una puntata ed una esibizione, ma chi è davvero Sangiovanni e cosa faceva prima di diventare ufficialmente un allievo della scuola? ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021) Biografia, vita privata e curiosità su, ilpiùdel talent show di Maria De Filippi20. Nonostante sia giovanissimo,è riuscito a conquistare un banco nella scuola più famosa d’Italia, portando i suoi inediti anche al serale dove ha dato prova di sé conquistandosi anche un posto in finale. Si è presentato all’inizio con il suo inedito dal titolo Guccy bag e si è guadagnato subito l’approvazione di Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli che gli hanno così aperto le porte di20. Il pubblico italiano ha imparato a conoscere un po’ meglio questoartista fra una puntata ed una esibizione, ma chi è davveroe cosa faceva prima di diventare ufficialmente un allievo della scuola? ...

Advertising

NicolaPorro : Chi paventava 800 morti al giorno per le #riaperture, chi faceva battutine su tifo-tifosi. Ecco che fine hanno fatt… - RobertoBurioni : Per chi l'ha persa e vuole rivederla, ecco la mia 'lezione' sul 'green pass' a @chetempochefa - Lega_B : ?? Ecco il tabellone #Playoff21 aggiornato al termine dei due turni preliminari. Le semifinali saranno #MONCIT e… - maurarossi9 : RT @NicolaPorro: Chi paventava 800 morti al giorno per le #riaperture, chi faceva battutine su tifo-tifosi. Ecco che fine hanno fatto i mal… - PaolaPorrozzi : RT @amodeomatrix: Si chiude il cerchio sulle origini del Coronavirus: Ecco chi voleva un’arma biologica. -