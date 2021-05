Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, assegnato il pacchetto 2 a Sky (Di venerdì 14 maggio 2021) La Lega Serie A ha appena assegnato il pacchetto 2 dei Diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore dell'offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse. Leggi su digital-news (Di venerdì 14 maggio 2021) La LegaA ha appenail2 deitv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore dell'offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse.

Advertising

HCE__ : RT @repubblica: Serie A, assegnati a Sky i diritti tv di 3 partite per il 2021/24 - ciccionocera00s : RT @CalcioFinanza: La Serie A incasserà nel prossimo triennio 927,5 milioni in media a stagione dai diritti tv nazionali (973 nel precedent… - scuroscuroscuro : RT @sportli26181512: #Media #Notizie La Serie A sarà anche su Sky: assegnato il pacchetto 2: La Lega Serie A ha appena assegnato il pacchet… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Serie A, assegnati a Sky i diritti tv di 3 partite per il 2021/24 - sportli26181512 : Serie A, diritti tv: il pacchetto 2 a Sky, trasmetterà 3 partite a giornata con Dazn: La Lega Serie A ha definito l… -