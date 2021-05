Cosa lascia calcisticamente Gattuso al Napoli (Di venerdì 14 maggio 2021) Del Napoli di Gennaro Gattuso ci resterà l’immagine migliore, un finale di stagione in cui l’efficacia e la concretezza del gioco hanno riempito così tanto gli occhi da prevalere sui rimpianti. Che a loro volta hanno scagionato, almeno nell’immaginario comune, l’allenatore dai risultati negativi che ora sembrano un lontano ricordo: le deludenti eliminazioni dalle coppe con Granada e Atalanta, le nove sconfitte in campionato. Allo stesso modo, il giudizio su questo ciclo sarà sempre contrastante. Contestualizzandolo, può ritenersi positivo: la vittoria della Coppa Italia l’anno scorso, un auspicato ritorno tra le prime quattro della Serie A, che il Napoli deve soltanto formalizzare contro avversari che hanno ben poco ancora da chiedere a questo campionato. Eppure, non c’è stato quel cambio di dimensione che sarebbe stato lo step ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Deldi Gennaroci resterà l’immagine migliore, un finale di stagione in cui l’efficacia e la concretezza del gioco hanno riempito così tanto gli occhi da prevalere sui rimpianti. Che a loro volta hanno scagionato, almeno nell’immaginario comune, l’allenatore dai risultati negativi che ora sembrano un lontano ricordo: le deludenti eliminazioni dalle coppe con Granada e Atalanta, le nove sconfitte in campionato. Allo stesso modo, il giudizio su questo ciclo sarà sempre contrastante. Contestualizzandolo, può ritenersi positivo: la vittoria della Coppa Italia l’anno scorso, un auspicato ritorno tra le prime quattro della Serie A, che ildeve soltanto formalizzare contro avversari che hanno ben poco ancora da chiedere a questo campionato. Eppure, non c’è stato quel cambio di dimensione che sarebbe stato lo step ...

