Conte: «Campionato equilibrato? Sì, ma dietro l’Inter» (Di venerdì 14 maggio 2021) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole del tecnico nerazzurro. Il match dell’andata contro la Juventus è stato indicato da molti giocatori come una delle partite della svolta di questa stagione. È d’accordo? «Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere contro la squadra che per nove anni di seguito aveva conquistato lo Scudetto e dalla quale l’Inter aveva un gap da colmare ha significato molto a livello di autostima, di consapevolezza nei propri mezzi. Da questo punto di vista è stata una vittoria molto importante. C’era comunque un rischio, cioè che rimanesse una gara ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Antonioha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole del tecnico nerazzurro Antonioha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole del tecnico nerazzurro. Il match dell’andata contro la Juventus è stato indicato da molti giocatori come una delle partite della svolta di questa stagione. È d’accordo? «Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere contro la squadra che per nove anni di seguito aveva conquistato lo Scudetto e dalla qualeaveva un gap da colmare ha significato molto a livello di autostima, di consapevolezza nei propri mezzi. Da questo punto di vista è stata una vittoria molto importante. C’era comunque un rischio, cioè che rimanesse una gara ...

