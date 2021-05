Classifica MotoGP Mondiale 2021: Francesco Bagnaia nuovo leader, Quartararo secondo a -2 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il MotoMondiale 2021 ha appena visto andare in scena la gara della MotoGP del GP di Spagna: si è corso a Jerez de la Frontera dove, da pochi minuti si è concluso il quarto round della stagione. Jack Miller si è imposto davanti a Francesco Bagnaia, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Francesco Bagnaia è il nuovo leader del Mondiale con 66 punti, 2 in più di Fabio Quartararo, secondo. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 12° Enea Bastianini a quota 18. Classifica Mondiale MotoGP 1 Francesco Bagnaia Ducati ITA 66 2 Fabio Quartararo Yamaha FRA 64 3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP di Spagna: si è corso a Jerez de la Frontera dove, da pochi minuti si è concluso il quarto round della stagione. Jack Miller si è imposto davanti a, e Franco Morbidelli, terzo.è ildelcon 66 punti, 2 in più di Fabio. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 12° Enea Bastianini a quota 18.Ducati ITA 66 2 FabioYamaha FRA 64 3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica MotoGP GP Francia 2021 Rivivi le PL1 di Le Mans attraverso il nostro LIVE MotoGP - GP Francia 2021, classifica PL1 Pos Pilota Moto Top Speed Tempo Distacchi 1 Jack MILLER Ducati 308.7 1'38.007 2 Johann ZARCO Ducati 308.7 1'...

Motogp Le Mans, Gp Francia 2021: Miller avanti nelle libere 1. Libere 2 live dalle 14.10 Nella classe regina, la Motogp , il Motomondiale è iniziato all'insegna dell'equilibro. Dopo la vittoria di Miller a Jerez, la classifica del Mondiale parla italiano con il primo posto di Pecco ...

MotoGP, la classifica del Mondiale dopo il GP Spagna: Bagnaia in vetta Sky Sport Lecuona penalizzato per la gara di Jerez, Marini va a punti Iker Lecuona è stato penalizzato per aver causato un incidente nelle fasi iniziali del Gran Premio di Spagna e perde tre secondi al traguardo. Guadagnano una posizione sia Luca Marini sia Valentino Ro ...

MotoGp, Libere 1: vola la Ducati, rinasce Marquez. Rossi lontano A dominare a Le Mans in mattinata è stato Jack Miller, un vero fenomeno sul bagnato. Male complessivamente gli italiani, a parte Bagnaia e la sorpresa Savadori.

