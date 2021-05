Ciampino | sequestrati 2 800 peluche non sicuri

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “Nel corso dell’attivita’ di contrasto all’importazione di prodotti non, i funzionari ADM, in servizio presso l’Aeroporto di, hanno sequestrato 2.800 orsetti diprovenienti dalla Cina. La merce, priva di etichettatura, e’ stata bloccata dai funzionari e sottoposta all’esame dei Laboratori Chimici delle Dogane che ne ha accertato la non conformita’ alla Norma EN UNI 71-1-2018 sulla sicurezza dei giocattoli. L’autore dell’illecito e’ stato denunciato all’Autorita’ Giudiziaria”. Cosi’ in un comunicato l’Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli).

