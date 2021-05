Assegno Unico, l’annuncio di Draghi: “nel 2022 sarà esteso a tutti” (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Assegno Unico per autonomi e i disoccupati nel 2022 verrà esteso a tutti i lavoratori, lo annuncia il Presidente del Consiglio Mario Draghi Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto agli Stati generali della Natalità illustrando il nuovo piano del Governo per mostrare vicinanza ai lavoratori, ai giovani e alle donne in questo periodo di difficoltà dovute alla crisi sanitaria. “Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne.”– ha annunciato Draghi- “Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l’Assegno Unico universale. Dal luglio di quest’anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) L’per autonomi e i disoccupati nelverrài lavoratori, lo annuncia il Presidente del Consiglio MarioIl Presidente del Consiglio Marioè intervenuto agli Stati generali della Natalità illustrando il nuovo piano del Governo per mostrare vicinanza ai lavoratori, ai giovani e alle donne in questo periodo di difficoltà dovute alla crisi sanitaria. “Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne.”– ha annunciato- “Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l’universale. Dal luglio di quest’anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno ...

sole24ore : Draghi: l’Italia senza figli è destinata a scomparire. Papa Francesco promuove l’assegno unico… - raffaellapaita : Grande soddisfazione ed emozione per le parole di apprezzamento di #PapaFrancesco sull’assegno unico e universale.… - ItaliaViva : Grazie al Family Act, da Luglio, lavoratori autonomi e disoccupati riceveranno l'Assegno Unico e Universale. Parlia… - katiasantange11 : RT @ItaliaViva: Grazie al Family Act, da Luglio, lavoratori autonomi e disoccupati riceveranno l'Assegno Unico e Universale. Parliamo di un… - GruppoFICamera : RT @maria_spena: Fare #figli è una scelta d’amore, ma istituzioni pensino alle giovani coppie che vorrebbero averli e non possono per condi… -