Amici 20, tante novità per i protagonisti: live, EP e merchandising (Di venerdì 14 maggio 2021) I protagonisti DI Amici PUBBLICANO I LORO PRIMI EP Da oggi 14 maggio, sono disponibili i nuovi brani ed il primo album di alcuni dei finalisti di Amici 20. Esce anche il primo EP del semifinalista Tancredi e la data del primo live di Deddy. LEGGI ANCHE Amici 20, AD UN PASSO DALLA FINALE: ECCO LA SQUADRA ZERBI-CELENTANO IL PRIMO ALBUM DI SANGIOVANNI Il cantante Sangiovanni, allievo della squadra di Rudy Zerbi all’interno della scuola di Amici in questa ventesima edizione, pubblica il suo primo album intitolato “Sangiovanni” . I brani all’interno dell’album sono: HYPE prod. ZEF MALIBU prod. DRD TUTTA LA NOTTE prod. DRD and BIAS LADY prod. ZEF GUCCY BAG prod. BIAS MALEDETTA PRIMAVERA Il tutto prodotto con la casa discografica Sugar music, conosciuta anche grazie alla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021) IDIPUBBLICANO I LORO PRIMI EP Da oggi 14 maggio, sono disponibili i nuovi brani ed il primo album di alcuni dei finalisti di20. Esce anche il primo EP del semifinalista Tancredi e la data del primodi Deddy. LEGGI ANCHE20, AD UN PASSO DALLA FINALE: ECCO LA SQUADRA ZERBI-CELENTANO IL PRIMO ALBUM DI SANGIOVANNI Il canSangiovanni, allievo della squadra di Rudy Zerbi all’interno della scuola diin questa ventesima edizione, pubblica il suo primo album intitolato “Sangiovanni” . I brani all’interno dell’album sono: HYPE prod. ZEF MALIBU prod. DRD TUTTA LA NOTTE prod. DRD and BIAS LADY prod. ZEF GUCCY BAG prod. BIAS MALEDETTA PRIMAVERA Il tutto prodotto con la casa discografica Sugar music, conosciuta anche grazie alla ...

Advertising

HoyosJuver : RT @Dida_ti: @joe_catanza Tenerissimi?Grazie caro Joe...buona serata con tante cose belle...e un saluto ai miei teneri amici????????????????? https… - mmachisei : amici della lista se volete seguirmi porto contenuti sui miei scleri sulla scuola e tante candeline che mi servono in questo periodo - liarafffy : RT @Zengavo__: Domani prevedo tante lacrimucce per le storie che metteranno (per chi si vede amici il doppio ) #zengavo - AlteaFerrari : RT @Dida_ti: @joe_catanza Tenerissimi?Grazie caro Joe...buona serata con tante cose belle...e un saluto ai miei teneri amici????????????????? https… - Zengavo__ : Domani prevedo tante lacrimucce per le storie che metteranno (per chi si vede amici il doppio ) #zengavo -