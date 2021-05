Vaccini, via distribuzione card vaccinali a San Giorgio a Cremano (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono in distribuzione da questa mattina presso il Centro di via Mazzini, a San Giorgio a Cremano le smart card vaccinali della Regione Campania, che consentiranno a coloro i quali hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino, la fruizione in sicurezza di diversi servizi, tra cui quelli turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli. La Regione Campania infatti, attraverso la Asl Na 3 Sud, ha recapitato presso il polo Vaccinale, le prime 63 card intestate a coloro che hanno completato la vaccinazione nel mese di marzo. Progressivamente saranno consegnate tutte le altre, destinate alla popolazione vaccinata. “Come previsto dall’ordinanza regionale 17, firmata dal presidente De Luca – fa sapere il primo cittadino di San Giorgio a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono inda questa mattina presso il Centro di via Mazzini, a Sanle smartdella Regione Campania, che consentiranno a coloro i quali hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino, la fruizione in sicurezza di diversi servizi, tra cui quelli turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli. La Regione Campania infatti, attraverso la Asl Na 3 Sud, ha recapitato presso il polo Vaccinale, le prime 63intestate a coloro che hanno completato la vaccinazione nel mese di marzo. Progressivamente saranno consegnate tutte le altre, destinate alla popolazione vaccinata. “Come previsto dall’ordinanza regionale 17, firmata dal presidente De Luca – fa sapere il primo cittadino di Sana ...

