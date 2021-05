Previsioni Meteo del Pomeriggio di Giovedì 13 Maggio 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Ecco le Previsioni Meteo del 13 Maggio 2021 Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 13 Maggio 2021? Al Pomeriggio instabilità diffusa con precipitazioni sparse, ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Ecco ledel 13a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 13? Alinstabilità diffusa con precipitazioni sparse, ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - _DAGOSPIA_ : DUE ITALIANI SU TRE CONTROLLANO LE PREVISIONI METEO TUTTI I GIORNI. ECCO COM'E' CAMBIATA LA TENDENZA… - ilpost : Le previsioni meteo per venerdì 14 maggio - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - MaralbAzsc : Previsioni meteo Estate a cura di AccuWeather: stagione bollente con rischio siccità -