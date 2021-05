Pmi: Guidesi, ‘pronti in Lombardia 140 mln per ricapitalizzare, primi per impegno su sviluppo’ (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – La misura è riservata alle Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia e si sviluppa su due linee: la prima è riservata alle Mpmi costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali. A queste verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato. Sempre in questa linea sono ammessi anche i liberi professionisti che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi. La seconda linea, invece, è riservata alle Pmi che sono già costituite nella forma di società di capitali e che prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75.000 euro. A queste, oltre al contributo a fondo perduto, sarà data la possibilità di richiedere anche un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – La misura è riservata alle Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale e/o operativa ine si sviluppa su due linee: la prima è riservata alle Mpmi costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali. A queste verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato. Sempre in questa linea sono ammessi anche i liberi professionisti che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi. La seconda linea, invece, è riservata alle Pmi che sono già costituite nella forma di società di capitali e che prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75.000 euro. A queste, oltre al contributo a fondo perduto, sarà data la possibilità di richiedere anche un ...

