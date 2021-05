Omofobia | Mirabelli | ' valanga audizioni Lega-Fdi? No ' doppioni' con Camera e tempi certi' **

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Era prevedibile". Il senatore Pd, Franco, non è sorpreso dalla richiesta di circa un centinaio disul ddl Zan da parte di. Unacui si auspica faccia 'argine' il presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari: "Il presidente ha garantitoinragionevoli", diceall'Adnkronos. "Noi contiamo sul fatto che le tantigià fatte allapossano essere acquisite senza risentire le persone già audite. Vediamo quante proposte" avanzate da"si sovrappongono" a quelle di Montecitorio per "evitare. Una volta fatto tutto questo, vanno stabiliti ...

Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd FrancoE poi, come riflette Francocon l'Adnkronos, spazio - e fiducia - su eventuali modifiche blindate del testo non ce ne sono: 'Modifiche? A me sembra sia evidente dall'inizio di questa ...Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Leggo che Malan continua a usare argomenti totalmente campati in aria per contrastare una legge che è stata ed è sostenuta da diversi suoi compagni di partito". Lo dice il ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - La valutazione è duplice. Modificare il ddl Zan potrebbe comprometterne l'approvazione entro la legislatura, visto che ...