Napoli, le bombe della camorra continuano ad esplodere: forte boato e residenti in panico (Di giovedì 13 maggio 2021) È guerra di camorra a Ponticelli, quartiere a Est di Napoli. Pochi minuti una forte esplosione ha scosso l'intero quartiere. Si tratterebbe della terza esplosione in meno di due giorni. Il forte boato è stato da gran parte dei residenti del quartiere e addirittura è stata udita da molte persone dei comuni limitrofi.

