Miracolo in India…

Leggi su butac

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ci avete segnalato un brevissimo video che sta circolando sulle pagine dei sostenitori della teoria secondo cui in realtà in India la situazione sanitaria provocata da COVID-19 non sia così grave come vogliono farci credere, ma sia tutta una messinscena. Il video ce l’avete segnalato su una bacheca Facebook dove veniva condiviso con queste parole:in India! Morto apre improvvisamente gli occhi ma poi si rimette a morire quando si accorge di essere ripreso dalla telecamera. Morto vivente! Nel video si vede una persona su un’ambulanza, dentro a una bodybag aperta, e a un certo punto la persona apre gli occhi. Il soggetto mostrato indossa la mascherina, che gli viene abbassata da qualcuno mentre lui apre lentamente gli occhi. Si vede che è sofferente. Purtroppo siamo di fronte a uno di quei casi in cui non è possibile fare un vero debunking, non abbiamo ...