Maxi sequestro 2,4 tonnellate prodotti da fumo, 29 denunce (Di giovedì 13 maggio 2021) Ammonta a circa 2,4 tonnellate il peso della melassa da fumo di contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un'operazione eseguita nella Capitale e in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Ammonta a circa 2,4il peso della melassa dadi contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un'operazione eseguita nella Capitale e in ...

Advertising

ansa_lazio : Maxi sequestro 2,4 tonnellate prodotti da fumo, 29 denunce - CasilinaNews : Roma. Maxi sequestro di 2,4 tonnellate di prodotti da fumo in tutta Italia: denunciate 29 persone… - radioromait : Roma, maxi sequestro di prodotti da fumo in tutta Italia: 29 denunciati per contrabbando - Lazio_TV : SEQUESTRAYTI IN TUTTA ITALIA 2,4 TONNELLATE DI PRODOTTI DA FUMO. AD OPERARE I FINANZIAERI DEL COMANDO PROVINCIALE D… - CorriereCitta : Roma, maxi sequestro di prodotti “da fumo”: sequestrate 2.4 tonnellate di articoli -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi sequestro Maxi sequestro 2,4 tonnellate prodotti da fumo, 29 denunce Ammonta a circa 2,4 tonnellate il peso della melassa da fumo di contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un'operazione eseguita nella Capitale e in ...

Commercialista accusato di evasione fiscale a Piano di Sorrento, tutti i particolari ... commercialista accusato di evasione fiscale insieme alla coniuge, scatta il maxi sequestro di beni da 225mila euro. Lorenzo Ascione è uno dei professionisti più noti di Piano di Sorrento e, insieme ...

Maxi sequestro 2,4 tonnellate prodotti da fumo, 29 denunce ANSA Nuova Europa Maxi sequestro 2,4 tonnellate prodotti da fumo, 29 denunce ROMA, 13 MAG - Ammonta a circa 2,4 tonnellate il peso della melassa da fumo di contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un'operazione eseguita nella Ca ...

Il blitz di ieri al porto, Annalisa Tardino: “Evitiamo di mettere in ginocchio un’intera categoria” Lo scrive in una nota l’europarlamentare Annalisa Tardino. “La scorsa settimana – aggiunge Tardino – avevamo cercato di appellarci al buon senso delle istituzioni, oltre a condannare gli episodi di vi ...

Ammonta a circa 2,4 tonnellate il peso della melassa da fumo di contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un'operazione eseguita nella Capitale e in ...... commercialista accusato di evasione fiscale insieme alla coniuge, scatta ildi beni da 225mila euro. Lorenzo Ascione è uno dei professionisti più noti di Piano di Sorrento e, insieme ...ROMA, 13 MAG - Ammonta a circa 2,4 tonnellate il peso della melassa da fumo di contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un'operazione eseguita nella Ca ...Lo scrive in una nota l’europarlamentare Annalisa Tardino. “La scorsa settimana – aggiunge Tardino – avevamo cercato di appellarci al buon senso delle istituzioni, oltre a condannare gli episodi di vi ...